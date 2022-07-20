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【理財電影節】StashAway x 曾俊華 理財電影節 誠邀市民與前財爺共探熊市理財攻略

理財智慧 22:00 2022/07/20

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亞洲領先的智能資產管理公司StashAway，將與前財爺曾俊華舉辦全港首個理財電影節，於今年7月22日、8月19日及9月16日，邀請全香港人去位於堅尼地城的高登先戲院欣賞三套精選電影。用電影講理財，分享熊市理財攻略。

【全民運動】康文署8月7日免費開放康樂設施 7、8月免費體檢加開時段 參與兼送禮品包【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

活動詳情：

第一場 - 7月22日（五） 晚上 7：15《秋天的童話》

第二場 - 8月19日（五） 晚上 7：15《農情家園》

第三場 - 9月16日（五） 晚上 7：15《浮沉大叔》

    點擊圖片放大
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有興趣市民可透過https://bit.ly/3aV7lzs購票，參與活動者更可獲贈精美紀念品，活動名額有限，先到先得。

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記者：鄭日棱

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香港經濟日報 財務自由 曾俊華

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