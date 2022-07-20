▲ 【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購 大戶倉位有序減持逾3180萬股

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下Prosus近日斥資逾百億回購自身股份，由於Naspers等曾指會透過有序減持騰訊籌集回購資金，意味或已展開沽貨行動。

據中央結算系統（CCASS）顯示，有疑似大戶倉位開始穩定地減少騰訊持倉。本報曾向Naspers及Prosus查詢是否已啟動騰訊沽貨行動及減持幅度，截稿前未獲回覆。

Naspers等累斥103億港元回購 此前透露須沽騰訊籌資

Naspers等作為騰訊大股東在6月27日打破禁售承諾，宣布將逐步減持手上貨值萬億騰訊，以籌集資金回購自身股份，收窄股價與NAV（資產淨值，Net Asset Value）的折讓。近日Prosus披露，自6月28日至7月15日間，累斥10.45億美元回購1,139.59萬股，而Naspers則用2.79億美元回購131.82萬股，合共涉資13.25億美元（約103.4億港元）。

值得留意是，疑似Naspers及Prosus在內的騰訊大戶倉位出現異動。據聯交所資料，上月23日接近8,900萬股或0.93%騰訊存入CCASS，並轉入高盛倉位，其後6月28日約4,100萬股騰訊轉出高盛，並有3,800萬股轉入摩根士丹利。

高盛及摩根士丹利倉位流出騰訊持股 貨值同逾百億

自6月29日至7月15日，高盛及摩根士丹利的騰訊持倉穩定減少，合共流出3180萬股，料貨值約110億元，與Naspers及Prosus回購金額相若，反映騰訊大戶有機會同時利用兩行沽貨。由於現時無任何騰訊大戶持股變化觸發1%披露門檻，故難以得知沽貨詳情。

為應對大貨壓境，騰訊上月28日起回購托價，連續12個交易日「保持隊形」，每日斥資3億回購直至上周四（14日）。惟行動效果欠奉，期間股價仍累跌15%。

Naspers等步入禁售期 騰訊股價料喘定

但隨着騰訊8月17日發布中期業績，Naspers等自周一（18日）起進入禁售期，短期內或難以沽貨套現，即使騰訊未能再出手回購，本周股價走勢亦略為喘定，逐漸回升至近340元水平。

事實上，Naspers等成功透過無上限回購行動收窄NAV折讓，以7月19日收市價及NAV推算，Naspers股價與NAV折讓48%，而Prosus則為37%，較6月27日的55%及45%有所下降。

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記者：李哲毅