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【騰訊700】騰訊入股 居家養老服務商福壽康

股樓投資 22:08 2022/07/20

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騰訊(00700)投資內地養老項目。據企業信息平台顯示，騰訊最新投資居家養老護理服務商福壽康。根據內地企查查APP顯示，福壽康智慧（上海）醫療養老服務有限公司於7月19日發生工商變更，新增股東廣西騰訊創業投資有限公司、上海福鑫慧企業管理諮詢合夥企業。福壽康成立於2011年，經營範圍包含為老年人提供社區托養、居家照護等社區養老服務，家政服務等。公司官網顯示，福壽康堅持「互聯網＋醫護養老」的整合照護模式，已打通居家、社區、醫院、養老機構的全鏈條服務場景。

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另外，騰訊視頻於近日推出了數字人民幣消費紅包活動，通過安卓客戶端發放消費紅包，鼓勵用戶使用數字人民幣在線支付。據了解，試點地區的用戶通過數字人民幣APP註冊開通微眾銀行（微信支付）錢包，推送子錢包至騰訊視頻後，即可在騰訊視頻個人中心的活動頁面領取並使用價值10元人民幣的消費紅包。用戶在騰訊視頻安卓客戶端使用數字人民幣購買會員時，可直接享受對應金額的抵扣優惠。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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