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【通脹數據】加拿大6月CPI按年升8.1%　創近40年高　汽油價格升54.6%

股市 21:14 2022/07/20

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加拿大6月CPI按年升8.1%　創近40年高　汽油價格升54.6％

在汽油及能源價格推升下，加拿大6月CPI按年升8.1%，創近40年高，但低於預期的升8.4%，前值為升7.7%。按月計，加拿大6月CPI升0.7%，低於預期的升0.9%，前值為升1.4%。

當中，6月份消費者汽油價格按年上漲54.6%，較5月份按年升48%進一步走高，包含電力、天然氣、燃油等的能源價格按年升38.8%。不過，食品和住房成本正顯示出放緩的跡象，食品成本按月升0.1%，住房成本按月升0.4%，為去年11月以來的最小漲幅，這在一定程度上反映了房地產市場放緩導致的房地產佣金下降。

雖然上月加拿大通脹按年及按月增幅低於預期，但仍創近40年高，意味加拿大央行仍要繼續大手加息。加拿大央行上周三（13日）宣布加息100個基點至2.5%。

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編輯：袁諾曦

經濟 經濟數據表現 貨幣政策 加拿大 通脹 加拿大央行 CPI

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