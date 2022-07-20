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【新股IPO】檸萌影視傳正進行預路演　擬集資4.7億

股樓投資 21:30 2022/07/20

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消息指，檸萌影視已通過上市聆訊，並已展開上市前預路演，並計劃集資6000萬美元（約4.7億港元），並聘任中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

檸萌影視在2014年成立，若以2021年收入計算，公司在所有中國劇集公司中排名第四。截至最後實際可行日期，檸萌影視合共製作及發行17部劇集，當中15部由其擔任牽頭或獨家投資人及執行製片人，包括《三十而已》、《扶搖》等。該公司過去曾引入多輪投資，其中騰訊（00700）先後參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發售前騰訊合共持有19.78%股權。

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另一方面，檸萌影視今年首季收入接近4.71億元人民幣，按年增長8.8倍，首季虧損錄212.3萬元人民幣，按年收窄82.2%；另去年全年收入按年下跌12.4%至12.49億元人民幣，全年股東應佔利潤為6091.3萬元人民幣，按年增加21.5%。

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記者：張以正

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