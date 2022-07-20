【內房危機】金管局阮國恒：內地爛尾樓斷供潮憂慮對港銀資產質素有壓力　惟風險可控

▲ 金管局副總裁阮國恒認為，內地爛尾樓斷供潮對港銀資產質素有壓力，惟風險可控。

內地爆出爛尾樓斷供潮，分析擔心風險會蔓延至銀行體系且涉及本港銀行。不過，金管局副總裁阮國恒指，港銀內房風險敞口不集中，內地物業按揭佔比也極低，認為事件縱然會對港銀資產質素造成壓力，但相信港銀在正常經營狀況下，利用一般風險管理工具已可處理相關風險。

他解釋，當銀行出現「預期信用損失」（Expected Credit Loss， ECL）以外的信用損失時，便關乎到銀行的存款準備金與保留盈餘水平，也牽涉銀行內部資本緩衝是否充份反映對有關信用損失之沖銷能力。由於港銀具備吸收上述損失的能力，故可視之為相關貸款敞口之損失可控，料港銀不作任何額外動作，流動性及借貸能力仍可不受事件影響。

阮國恒直言，銀行作為金融中介，於滿足其社會功能時必然伴隨著風險，關鍵是如何管理有關風險。他又提到，在經濟受壓時，往來及儲蓄存款（CASA）對貸款之比率上升屬正常現象，而且早於十多年前，金管局已加強監管內地相關貸款，尤其集中火力聚焦高風險地區及行業的民企，包括高槓桿內房。

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記者：余倩敏