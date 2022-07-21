【理財智慧】點解要買儲蓄保險 一文了解零存整付儲蓄方法

之前曾經推介了不少的儲蓄方式，但大多的方法都要求儲蓄者自律或先計好每月開支再進行。但今次介紹的「零存整付」方案由銀行或者保險公司提供，是一個「強逼性」的儲蓄計劃，本文便會介紹如何利用「零存整付」的方式去達成儲蓄目標。

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零存整付

零存整付即每月將指定的金額放在指定計劃或戶口作儲蓄，客戶要在計劃內進行供款，在完成計劃後一次過提取本金和利息。由於整個計劃以複利息計算，即本金一直滾大，利息的回報也會增加。例如本金100,000元，每年回報5%，第一年回報為5,000元，第二年同樣5%回報，但本金則為105,000元計算，因此利息回報一直上升。

零存整付的優點

零存整付風險極低，與定存一樣，適合穩陣派人士。不過，定期存款需要客戶手上已準備好一筆資金，才能存入銀行收息。反之，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，更容易養成儲蓄習慣，適合資金不多的人士。

零存整付缺點

現時市面上有不同選擇，而且息率也受環球因素影響。再者，如果以儲蓄保險為例，如果日後收入增加，想加「加額」則需要另開一個儲蓄計劃，同時儲蓄成份也有非保證成份。最後便是流動性低，始終是一段長期的儲蓄計劃，每月要支付費用，如果及早退保可面會面對「拎唔足」的問題。

適合哪種人

相比其他儲錢方法，零存整付是一個長期但低風險的投資計劃，雖然對比其他計劃回報不高，但起碼可以提供穩守回報。而且，不少人都擔心自己成為「月光族」，零存整付的優勢便是確保每月先儲蓄後供款，有助節制開支。

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責任編輯：陳佳恩