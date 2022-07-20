【全民運動】康文署8月7日免費開放康樂設施 7、8月免費體檢加開時段 參與兼送禮品包

疫情下港人運動量大減，而康文署於8月7日舉行「全民運動日2022」，免費開放多項康樂設施，各位可趁機鬆鬆筋骨。近年電子虛擬運動遊戲愈來愈盛行，因此全民運動日2022重點推廣電子虛擬運動。活動當日，康文署會在轄下指定場地舉辦多項免費康體活動，並免費開放大部分康樂設施，亦會透過網上平台直播運動示範，教授適合任何人士在任何地方進行的運動。

康文署於8月7日舉行「全民運動日2022」，十八區指定體育館的免費康體活動在下午2時至6時舉行。市民可於8月1日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及以先到先得方式預訂8月7日的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處「康體通」訂場櫃枱將分別於上午七時四十五分及八時三十分開始提供服務），每人只限預訂一節免費設施。康文署預計，市民會踴躍預訂設施，因此在早上繁忙時段可能需要較長時間進入網上預訂系統。

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全民運動日的免費康體活動活動券將於下周一（25日）上午8時30分起，在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。康體活動會在8月7日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。

另外，康文署表示，早前舉辦的「全港社區體質調查」測試日反應熱烈，現將於7至8月份加開測試時段，讓參加者可透過參加此調查以大致了解自己的體質狀況，從而意識到體質對健康的重要，並將運動融入日常生活。測試費用全免，完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。市民可免費參加，活動詳情請見網站（按此連結）。

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責任編輯：龍紀瑩