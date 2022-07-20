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【二手市場】日本二手家電盛行　業者稱市場規模增2.5%

商業 19:37 2022/07/20

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日本二手家電業者表示，民眾的需求正在上升或會出現漲價。(山田電機圖片)

疫情及地緣局勢影響家電生產，日本有二手家電業者表示，愈來愈多民眾考慮二手產品，需求正在上升或會出現漲價。

【網上超市】西營盤居民愛用網上超市　零食飲品有機菜極速到府

因為疫情令半導體生產受阻，不少家電如洗衣機、冷氣等都出現供應不穩，加上經濟因素，日本有愈來愈多人考慮購買二手家電使用。但有可能隨需求增加令庫存不足，二手家電亦面臨加價。以提供二手家電買賣的東京足立區分店「山田電機Outlet」為例，提供二手雪櫃及洗衣機等，售價大約是新貨的一半以下，店長稱有不少單身來到東京工作的顧客及年輕夫婦光顧，同店亦為二手電器提供2年保用讓客人放心。山田電機在2015年加入二手家電買賣，現時有91間店舖，本年5月亦開設新工場專門翻新二手雪櫃及洗衣機等。

另一專營二手買賣的Hard Off Corporation亦於去年4月在東京開設二手買賣中心，發言人表示因二手買賣手機應用程式普及，年輕人亦開始比較接受二手物品。回收業界專門媒體「Recycle通訊」指出，2020年日本二手市場規模比前年增2.5%約24,169億日圓(約1373億港元)。當中，家具和家電增長9.5%至2,371億日圓(約134億港元)。二手買賣商Treasure Factory亦表示6月二手冷氣機銷售數量比去年同期增加9成。

惟整體需求增加亦令二手家電回收價上升，有大型業者稱以往只要2,000日圓(約114港元)左右成本的二手洗衣機，可以10,000日圓(約568港元)水平售賣。現在成本已上升至5000至7000日圓左右，往後或會要加價出售。

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責任編輯:王浩賢

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