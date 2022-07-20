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英國皇家郵政想改名 拆開蝕錢本土業務

環球社會熱點 09:00 2022/07/20

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英國皇家郵政近年飽受業績欠佳影響，而且面臨員工發起罷工，抗議加薪幅度。皇家郵政近日表明，假如英國的業績不見改善，有意分拆英國及國際郵遞業務，並把公司名稱改為「國際分發服務公開股份有限公司」。

英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4% 【下一頁】

已有506年歷史的皇家郵政（Royal Mail）周三（20日）表示，若果英國業務未能取得「重大營運變革」，或考慮分拆嚴重蝕錢的英國業務及負責國際物流的「通用物流系統」（General Logistics Systems，GLS），成為兩間不同公司，並把控股公司改名為「國際分發服務公開股份有限公司」（International Distributions Services Plc）。

皇家郵政英國地區首季業績錄得9,200萬英鎊（約8.64億港元）虧損，通脹高企加上成本上升使收入按年大減11.5%，包裹數量亦減少15%。與英國業務明顯虧本不同，總部在荷蘭首都阿姆斯特丹的GLS首季收入增加7.8%，利潤達9,400萬英鎊（約8.84億英鎊）。

Burberry內地第2季銷售額大跌3成半 環球銷售僅增1% 【下一頁】

皇家郵政行政總裁威廉斯（Keith Williams）指出，受惠於檢驗工具包需求大增的經濟紅利已過去，現時皇家郵政每日虧損100萬英鎊（約940.3萬港元），需要有效改革尋求長遠成果。由於英國業務估計今年會收支平衡，因此皇家郵政或能推動節約成本政策及數碼發展。

貿易工會CWU周二（19日）宣布，超過11.5萬名皇家郵政員工因為不滿加薪幅度，同意在英國發起行內今年夏天最大型的罷工。

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責任編輯：吳漢培

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