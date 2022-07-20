【恒大3333】恒大據報尚未與境外債權人達成協議　為本月底公布重組計劃添變數

▲ 恒大據報尚未與境外債權人達成協議

中國恒大 （03333） 據報未能與境外債權人達成重組協議，為本月底前出台債務重組計劃增添變數。據外電引述消息指，恒大債權人的顧問仍在對恒大的資產及負債進行盡職調查，並需要更多時間評估業務價值及可產生多少現金。

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內地房地產銷售持續下挫及消費信心疲弱，令評估工作更困難。一般而言，在投資者全面了解公司資產負債表之前，公司重組計劃無法制定。

消息指，由於事態仍在不斷變化，對於恒大可以向外公布多少其未來及計劃如何改革業務一事存在很大的爭論。據悉，恒大計劃於本月公布部份重組的細節，但債權人則希望恒大可保留至雙方達成部份共識，例如重組後的恒大將承擔多少債務。

消息續指，恒大可能會更新至今為止重組進展，包括與債權人的討論、重組計劃中將遵守的原則，以及保證境外債權人的合法權利將受到尊重。

恒大去年12月正式出現境外債違約，集團原訂7月底前公布初步重組計劃。

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編輯：袁諾曦