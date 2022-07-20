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【芯片大戰】美國「芯片法案」遲遲未通過　格芯或需延遲建新廠

科技 19:14 2022/07/20

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為應對全球芯片短缺，以及來自中國的激烈競爭，美國正商討「芯片法案（CHIPS Act）」，冀鞏固美國的半導體地位。但由於法案遲遲未通過，美國芯片商格芯（GlobalFoundries）宣布，或將紐約北部新廠房的計畫延遲。

【芯片短缺】全球數碼相機出貨量按年跌10.4%　連續10個月萎縮

為美國軍方和其他客戶生產芯片的美國最大純芯片代工廠格芯去年曾揚言，將於紐約北部的總部建立第二所工廠。惟格芯昨（19日）表示，如果美國參議院未能在未來幾周內通過「芯片法案」，其紐約新廠房計劃可能會延後。

法案已獲參議院初步通過　

在歷經一年多的商議後，美國參議院終在同日上午，以64比34票，宣布第一階段通過520億美元（約4.1萬億港元）的《芯片法案》。根據法案的條款，取得美方補助的企業，在十年內不得於中國或是其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充該地區先進製程的產能。

但法案仍有待美國參議院投票通過被稱為「CHIPS plus」的修改版《芯片法案》，然後再將交由眾議院作最後通過。

另於法國興建芯片廠　料2026年投入營運

事實上，格芯曾於本月宣布，將夥拍意法半導體（STMicroelectronics），於法國興建一所價值57億美元（約447億港元）的芯片廠，並預計將在2026年營運。

格芯行政總裁Tom Caulfield表明，法國廠房的談判於今年初開始，由於法國政府迅速提供補貼措施，故計劃在約6個月後便能順利啟動。反觀美國，相關補貼措施遲遲未落實，令興建紐約新廠房計劃需要更多時間才能實現。同時亦讓格芯將注意力轉至法國，以及擴建新加坡廠房。

【三星芯片】三星宣布量產3納米芯片　性能較5納米芯片提升23%

【芯片短缺】芯片電匯欺詐案按年升4成　

責任編輯：殷凱怡

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