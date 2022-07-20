見證元朗發展　同益大廈長情業主沽貨　36年賺17倍

近期二手交投氣氛轉差，再有長情業主沽貨，希望盡快套現離場。元朗同益大廈新錄兩房單位成交，業主早於1986年購入物業，單位至今升值約17倍。

利嘉閣地產朱子華說，元朗同益大廈低層D室，實用面積332平方呎，兩房間隔，外望市景，原開價458萬元，新近以420萬元沽出，實用呎價約12,651元。

資料顯示，原業主於1986年以約23.6萬元購入上述單位，持貨36年，現帳面賺約396.4萬元，物業期內升值約17倍。代理透露，同益大廈現時約有2個放盤，叫價由410萬元起。

2022年最平新盤 屯門NOVO LAND折實329.7萬起 首設漸進式供款安排【下一頁】

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