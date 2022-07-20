▲ 【下半年展望】富達國際：內地爛尾樓風波對銀行業影響不大 美經濟硬著陸可能性升至60%

富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，內地房地產市場具挑戰，但爛尾樓涉及的壞賬只佔整體金融體系約1%，加上內地6月新房銷售按月有小幅回升，高質素類別的新房價格亦有反彈，反映爛尾樓風波對銀行業沒有大影響。

繆子美指，中國現時最大不確定性為疫情，清零政策將持續進行，但中國政府正嘗試在防疫和經濟發展取得平衡，宣佈解封和減少隔離天數後，內地的工業、消費、人流和物流均開始復甦，非製造業PMI指數於6月出現反彈至接近55，整體零售亦6月按月升逾10%，反映中國經濟正逐步恢復。

中國經濟復甦速度和力度會以「進3步，退2步」的步伐進行

她續指，中央或於下半年再推出約5000億元人民幣的國家基礎設施基金，預計基建固定資產投資增長可達10至11%。另外，她亦看好再生能源板塊，特別是風能和太陽能，以及電動車行業。

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery表示，中國的清零政策和封關行動令4月和5月出現短暫但嚴重的經濟衰退。現時中國開始解封並推行多項經濟政策，但基於中國仍面臨不同的經濟挑戰，如政策限制、國內和地緣政治變化、或進一步封鎖等不確定因素，經濟將不會直線上升，復甦的速度和力度會以「進3步，退2步」的步伐進行，因此對中國持審慎樂觀態度。

聯儲局7月或就加息1厘進行討論

Andrew McCaffery表示，現時美國通脹持續高企亦預期上升，迫使聯儲局繼續鷹派，預期7月有可能再次加息75點子，並就加息100點子進行討論。市場亦預期2023年上半年美息見頂，屆時處於3.5至3.75厘水平。他指，該行已將美國經濟硬著陸的可能性從上一季度的35%提高至60%，表示聯儲局最終或會使經濟陷入衰退，以重新穩定其通脹預期。

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實習記者：張巧怡