【異動股】 商湯首次回購股份 涉資1,407萬元 股價即彈一成

股價連跌8日的商湯（00020）昨日（19日）進行回購，為上市以來首次，帶動股價一度升逾15%，高見2.42元，收報2.33元，仍彈逾一成，成交額9.2億元。據聯交所披露易數量顯示，商湯昨日進行股份回購，涉及總股數670萬股，每股回購價2.1元，涉及總金額1,407萬元。

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自大股東上市禁售期上月屆滿後，爆發股東拋售潮，商湯當日股價即急跌4成，其後連日急瀉，不足一個月市值縮水3分之2，昨日股價更曾創2.04元歷史低位，以今日收市價計，仍較1月初高位9.7元，累跌76%。

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記者：郭秀慧