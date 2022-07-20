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【異動股】 商湯首次回購股份 涉資1,407萬元 股價即彈一成

股樓投資 18:54 2022/07/20

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股價連跌8日的商湯（00020）昨日（19日）進行回購，為上市以來首次，帶動股價一度升逾15%，高見2.42元，收報2.33元，仍彈逾一成，成交額9.2億元。據聯交所披露易數量顯示，商湯昨日進行股份回購，涉及總股數670萬股，每股回購價2.1元，涉及總金額1,407萬元。

同場加映﹕【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

自大股東上市禁售期上月屆滿後，爆發股東拋售潮，商湯當日股價即急跌4成，其後連日急瀉，不足一個月市值縮水3分之2，昨日股價更曾創2.04元歷史低位，以今日收市價計，仍較1月初高位9.7元，累跌76%。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓 【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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記者：郭秀慧

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商湯－W（00020） 港股 異動股 回購

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