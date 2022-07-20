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屯門瑧譽近1.8億洋房撻訂　買家料失885萬訂金

股樓投資 19:04 2022/07/20

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屯門新盤NOVO LAND登場之際，同區豪宅竟錄大額撻訂。內房保利置業（00119）旗下、位於青山公路青山灣段的瑧譽，近錄一宗撻訂，涉約885萬元。

據成交紀錄冊資料顯示，瑧譽7號洋房，實用面積5,210平方呎，5房5套房間隔，去年10月以逾1.7708億元易手，實用呎價高見33,990元，惟買家新近取消交易，估計遭發展商沒收樓價5%訂金，涉約885萬元。 

個別豪宅撻訂，未有影響發展商推盤部署。希慎（00014）及香港興業（00480）合作發展，位於大埔露輝路36號的林海山城，日前上載樓書。據了解，項目最快下周開放現樓示範單位，及公布銷售部署。

2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

撻訂 保利 屯門

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