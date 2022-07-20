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【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘

環球政經 18:57 2022/07/20

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美國著名私人股權投資和投資管理公司黑石集團（Blackstone）表示，由於美國通脹「根深蒂固」，預計聯儲局加息周期將延續至明年，以壓抑通脹，料最終聯邦基金利率將接近5厘。

黑石集團首席投資策略師 Joseph Zidle 表示，利率最終可能會超過4.5厘，甚至接近5厘。他指出，房屋和薪金等多項指標都顯示美國通脹持續升溫，央行採取的應對措施會持續更長時間。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

黑石集團預計，聯儲局將在7月的議息會議上加息0.75厘。

【延伸閱讀】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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