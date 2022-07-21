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魁地奇大聯盟宣布改名「quadball」 原來怕咗一個人？

環球社會熱點 09:05 2022/07/21

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英國著名作家羅琳作品《哈利波特》風靡全球，書中巫師運動魁地奇亦被粉絲帶至現實世界。惟因羅琳涉及跨性別議題爭議，魁地奇大聯盟宣布將改名。魁地奇大聯盟正式宣布，將運動改名為「quadball」，希望和羅琳保持距離，指對方言辭和運動包容性理念相悖。

哈利波特20周年特輯 羅琳只剩資料畫面 【下一頁】

現實世界的魁地奇運動（Quidditch）有兩大管理機構，分別為美國魁地奇協會（U.S. Quidditch）及魁地奇大聯盟（Major League Quidditch）。兩大機構去年已表示將會改名，周二（19日）正式宣布運動將命名為「quadball」，立即生效。

兩個機構表示，改名主要出於兩個原因。首先是希望和羅琳（J.K. Rowling）保持距離，承認因對方近年所涉及反跨性別爭議。其次則是「魁地奇」早已被發行商華納兄弟（Warner Bros.） 作商品註冊，運動爭取轉播及贊助機會都因此受限。

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兩個機構透露，向球員及球迷調查後才選出新名「quadball」，指名字和運動所用球的數目等特徵相符。魁地奇大聯盟表示，今年8月舉行的錦標賽將以新名舉行，並指未來將繼續推動運動發展。

哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐 【下一頁】

魁地奇運動於2005年時，由Xander Manshel及Alex Benepe首次在美國明德大學（Middlebury College）舉辦，運動結合欖球、躲避球等元素。現時運動已在逾40個國家及地區舉辦逾600場賽事，香港亦有相關球隊。

球員作賽時需在大腿間夾一支長棍，比賽場地為44 X 66米的橢圓型球場，快浮則使用排球代替，金探子球證會在17分鐘時在後背近腰部地方綁著一顆球進場，1分鐘後離場，搜捕手期間奪得金探子即獲勝並結束賽事。

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責任編輯：李俊儀

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