【大行報告】 中期收入有望受惠HIBOR趨升 瑞銀看港交所目標480元

瑞銀發表研究報告指，內地互聯互通仍是港交所（00388）的主要投資主題，而近期的主要發展包括「ETF通」和「互換通」，並維持予其「買入」投資評級，目標價480元，與現價計，潛在升幅逾3成。

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不過因應環球股市第二季表現疲弱，該行下調港交所今年盈利預測2%，以反映市場走勢，並預計香港銀行同業拆息（HIBOR）趨升能夠支撐中期收入，因主要投資收益是由利率推動，且在下半年會更明顯。該行指出，港交所的資產類別將擴展至固定收入及貨幣相關產品，有助分散收入來源，並可進一步加強業務韌性，及支持估值較全球同業存在溢價。

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記者：郭秀慧