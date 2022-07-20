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【大行報告】 中期收入有望受惠HIBOR趨升 瑞銀看港交所目標480元

股樓投資 18:24 2022/07/20

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瑞銀發表研究報告指，內地互聯互通仍是港交所（00388）的主要投資主題，而近期的主要發展包括「ETF通」和「互換通」，並維持予其「買入」投資評級，目標價480元，與現價計，潛在升幅逾3成。

同場加映﹕【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

不過因應環球股市第二季表現疲弱，該行下調港交所今年盈利預測2%，以反映市場走勢，並預計香港銀行同業拆息（HIBOR）趨升能夠支撐中期收入，因主要投資收益是由利率推動，且在下半年會更明顯。該行指出，港交所的資產類別將擴展至固定收入及貨幣相關產品，有助分散收入來源，並可進一步加強業務韌性，及支持估值較全球同業存在溢價。

【大行報告】 澳門賭場再停業5日 大行料賭業第四季始見復甦【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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記者：郭秀慧

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香港交易所（00388） 港股 潛在升幅 香港交易及結算所有限公司 買入 目標價 大行報告

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