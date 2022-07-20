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【樓市現象】睇樓多時終遇心頭好 議價至凌晨成功打動業主減價 馬鞍山聽濤雅苑3房戶1006萬元沽 

股樓投資 18:35 2022/07/20

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大型發展商以低價推盤，衝擊二手市場，減價成交不斷，準買家也在找尋機會，馬鞍山聽濤雅苑剛錄得減價成交，睇樓多時的買家終獲心頭好。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，受「波叔Plan」推動，市場換樓需求持續，聽濤雅苑4座高層C室，實用面積755平方呎，屬3房間隔。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排，詳見【下一頁

據了解，買家於屋苑睇樓多時，鍾情單位裝潢新穎，景觀開揚且向南，同座向單位少有放售，雙方議價至凌晨，終成功打動業主減價32萬元或3%，以1,006萬元成交，折合實用呎價約13,325元。

【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租，詳見【下一頁

原業主於2014年中以650萬元購入上述物業，持貨約8年，轉手帳面獲利356萬元，即期內升值逾54%。

兆禧苑兩房原叫價420萬　上車客見有人搶　即主動追價10萬，詳見【下一頁

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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記者：陳詠妍

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