【樓市現象】睇樓多時終遇心頭好 議價至凌晨成功打動業主減價 馬鞍山聽濤雅苑3房戶1006萬元沽 

大型發展商以低價推盤，衝擊二手市場，減價成交不斷，準買家也在找尋機會，馬鞍山聽濤雅苑剛錄得減價成交，睇樓多時的買家終獲心頭好。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，受「波叔Plan」推動，市場換樓需求持續，聽濤雅苑4座高層C室，實用面積755平方呎，屬3房間隔。

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據了解，買家於屋苑睇樓多時，鍾情單位裝潢新穎，景觀開揚且向南，同座向單位少有放售，雙方議價至凌晨，終成功打動業主減價32萬元或3%，以1,006萬元成交，折合實用呎價約13,325元。

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原業主於2014年中以650萬元購入上述物業，持貨約8年，轉手帳面獲利356萬元，即期內升值逾54%。

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記者：陳詠妍