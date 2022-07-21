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2022年全球護照日本續登榜首 一國受惠疫情成最大贏家（附排名）

環球社會熱點 08:05 2022/07/21

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英國顧問公司Henley & Partners公布2022年第3季全球護照排行榜。多國放寬入境旅遊限制下，日本繼續榮登最佳護照榜首，而香港仍然穩佔第18位。報告指，中東國家阿聯酋成為新冠疫情最大贏家，亦是唯一一個能晉身頭20位的阿拉伯國家。

紐約20亞裔家庭墮置業騙局 地產商挾帶私逃捲逾3000萬 【下一頁】

Henley & Partners自2006年起，每季舉行稱為「護照免簽指數」的調查，根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據，為199個國家及地區的護照評分及排名。

2022年第3季全球護照排名當中，日本繼續力壓新加坡及南韓，以193個免簽地區或國家，成為最佳護照，新加坡及南韓以192個免簽地屈居亞軍。

最佳護照第三至第十位排名，則以歐盟國家為主，包括德國及西班牙以190個免簽並列第3、而英國以187個免簽證地區排名第6。至於美國、新西蘭跟隨其後，澳洲與加拿大等國排名第8位。

全球最佳護照10強（由低至高）

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馬斯克仲想繼續生？ 稱「火星需要人」 【下一頁】

香港排名維持不變，以171個免簽證地區穩排第18位。

報告特別形容阿聯酋為「新冠疫情大贏家」，成功以176個免簽地區晉身第15位，亦是唯一一個能晉身頭20位的阿拉伯國家。

阿聯酋十年前以106個免簽地區排名第64位、去年排行第16位，按年再微升一位。

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責任編輯：郭麗明

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