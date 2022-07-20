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【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企

理財智慧 19:47 2022/07/20

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由香港付費音樂服務平台MOOV聯乘人氣勁爆男子組合MIRROR的「BABY MIRROR WE ARE」主題活動日前在銅鑼灣時代廣場已正式揭幕，為期3個多星期的活動正好為MIRROR於7月底舉辦的首次紅館演唱會造勢。而為了隆重其事，MIRROR 12子亦於早前抽空到現場，穿梭於《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》之中，除了逐一為歌迷解構所有打卡位外，更超模上身大擺甫士盡情打卡拍照，而首次於綫下看到所有獨家發售的BABY MIRROR限定精品的成員們更興奮得童心大發，猶如在玩具店內的小孩，其中人氣王姜濤更悄悄地偷了一粒「自己」(Baby Keung To)，在他的IG Story中展現出來，逗得粉絲們發笑，亦因獲偶像們的加持，令不少鏡粉都紛紛攘着要買，甚至笑言已預約翌日最早一輪入場的粉絲很幸福，因為可以買到被鏡仔摸過的Baby MIRROR非常幸福。

【鏡粉注意】MIRROR紅館演唱會開騷在即 BABY MIRROR限定店及大型打卡展覽掀序幕 超多打卡位兼可帶晒成隊BABY MIRROR返屋企【見下頁】

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《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》的公眾場次已經接受登記，大家不要錯過啦！

活動時間表：

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】
BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
活動日期：即日至 2022年7月20日
時間：早上10時正至晚上10時正 
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

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【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲【見下頁】

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【公眾場次】
BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
活動日期：2022年7月21日至2022年8月8日
時間：早上10時正至晚上10時正 
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭
 
BABY MIRROR Pop-up Store & BABY MIRROR Photo Zone 入場門票開放登記時間表：

 

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記者：張以正

 

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