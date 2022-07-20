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【移民新西蘭】新投資移民簽證9月推出 需投資當地企業

環球社會熱點 18:23 2022/07/20

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新西蘭是不少港人移民的熱門國家，投資移民亦是眾多港人選擇的方式。新西蘭政府日前推出全新投資移民簽證，希望吸引有經驗及高價值投資者，投資當地企業。新簽證計畫會在9月推出，取代以往的投資移民方案。

新西蘭7月底提前全面重開邊境 取消入境檢測 【下一頁】

經濟及區域發展部長納什（Stuart Nash）在周三（20日）的聲明中表示，舊投資移民簽證下，多數資金最終流向股票及債券市場，而非直接投資當地企業。納什希望新簽署吸引更多主動投票，為新西蘭創造更多高技術職位及經濟增加。

納什指新西蘭有大量優秀的企業，不乏響負盛名的公司。政府致力支持本地企業發展，成為更有名的全球品牌，更新投資移民簽證為吸引高價值投資者的重點政策之一。

【移民新西蘭】派16.5萬簽證 吸引技術移民 【下一頁】

新簽證於9月19日開放接受申請，7月22日後將不再接受申請原有簽證，此前所有申請獲繼續處理。屆時新簽證下，申請人需投資最少500萬新西蘭元（約2,457萬港元），當中只能最多一半是上市公司的股票。

新西蘭政府亦提升申請人的投資靈活性，容許在3年內投入500萬新西蘭元資金，並需要維持至第4年結束。4年申請期內，申請需要留在新西蘭最少117日，即每年大既一個月。納什稱逗留日數增加為確保投資者主動與當地企業交流，並幫助公司發展。

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責任編輯：吳漢培

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