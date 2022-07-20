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【大行看法】新加坡銀行霍慧敏：盈利下調近尾聲　恒指看23500點　電訊股屬收息之選

股市 18:34 2022/07/20

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【大行看法】新加坡銀行霍慧敏：盈利下調近尾聲　恒指看23500點　電訊股屬收息之選

新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，現時恒生指數12個月估值接近10倍市盈率（PE），雖然並非最低點，已是過去5年至7年相對較低的情況，預期企業在中期業績仍有機會下調盈利預測，但相信是尾聲。她認為，大宗商品價格回落，製造成本壓力減輕，配合經濟重啟，將令恒指估值回歸到11倍PE的合理水平，可望挑戰23500點。

內房還款問題對內銀股影響輕微　

雖然對大市看法正面，霍慧敏認為內房債務問題將成為大市不穩定因素。她指出，7月、8月和10月是內房債到期的高峰期，現時有超過300個地產項目延遲還款的風險，或加重房地產企業的現金流壓力。

她又指，與以往本港及美國的周期性下滑不同，現時房地產項目面對的是買家還款意向問題，多於還款能力，加上內銀近年已作出不少撥備，縱使或會損失利息收入，但仍有力承擔風險。

電訊股息率回報吸引　基建、再生能源和新能源車受惠國策

霍慧敏建議投資者可留意防守性較高的公司和行業，但傳統息率高的內銀股面對資產擔憂，電訊主要營運商從收息角度是不俗選擇，個別營運商股息率超過8厘，部分公司更表明會增加分紅比例，明年股息率可望升至逾9厘。

另外，她又建議留意基建股，因為從4月政治局會議開始，當局已表示會加大基建投資和財政政策支持，2023年地方政府特別債的配額會提前在今年使用，今年的額度要求在8月前用完，而再生能源及新能源汽車產業鏈亦會同樣受惠。

霍慧敏稱，消費板塊也會受惠財政政策支援，特別是必須消費品，認為體育用品、奶業及汽車行業明顯有政策扶持，股份過去幾個月表現亦有所反映。

她預測本港下半年加息速度有望加快，但認為本地銀行股受累於全球及美國經濟衰退，加上行業股價上半年跑贏大市，未必會受惠加息步伐。

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記者：葉志偉

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