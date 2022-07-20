  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】ASML次季淨預訂額創新紀錄　全年銷售額增長預測減半

股樓投資 18:31 2022/07/20

分享：

分享：

荷蘭光刻機巨頭ASML（美﹕ASML）周三（20日）公布第二季業績，期內客戶的需求強勁，淨預訂額達創紀錄的84.6億歐元。不過，集團下調今年全年銷售額增長至10%。消息公布後，ASML美股盤前股價暫跌0.67%，報495美元。

ASML次季淨銷售額為54.31億歐元，按年增53.7%，優於市場預期；淨利為14.11億歐元，按年增35.6%，略低於市場預期。毛利率為 49.1%；每股盈利3.54歐元，去年同期爲2.52歐元。

ASML 預計第三季度淨銷售額在51億歐元至54億歐元之間，並下調今年全年淨銷售額增長，由早前預期的20%下調至10%。ASML解釋，由於預計今年剩餘時間快速出貨數量增加，使收入將推遲到2023年左右，相關金額約28億歐元。該公司又指，考慮到延遲收入、與計劃提高產能和通脹導致的額外成本，預計全年毛利率將在49%至50%之間。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

ASML總裁兼CEO Peter Wennink表示，部分客戶在某些由消費者驅動的細分市場中出現需求放緩的跡象，但在全球汽車、高性能計算和綠色能源轉型大趨勢的推動下，仍然看到對集團光刻系統的強勁需求。

Peter Wennink又稱，雖然集團仍計劃在今年出貨的有紀錄以來最多的設備，但由於供應鏈限制增加，導致交付啟動有所延遲。他強調，集團將在今年剩餘時間內加快出貨。

【延伸閱讀】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
晶片 通脹 美股

上一篇文章

【樓市現象】睇樓多時終遇心頭好 議價至凌晨成功打動業主減價 馬鞍山聽濤雅苑3房戶1006萬元沽

下一篇文章

【大行報告】 中期收入有望受惠HIBOR趨升 瑞銀看港交所目標480元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款