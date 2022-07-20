【美股焦點】ASML次季淨預訂額創新紀錄　全年銷售額增長預測減半

荷蘭光刻機巨頭ASML（美﹕ASML）周三（20日）公布第二季業績，期內客戶的需求強勁，淨預訂額達創紀錄的84.6億歐元。不過，集團下調今年全年銷售額增長至10%。消息公布後，ASML美股盤前股價暫跌0.67%，報495美元。

ASML次季淨銷售額為54.31億歐元，按年增53.7%，優於市場預期；淨利為14.11億歐元，按年增35.6%，略低於市場預期。毛利率為 49.1%；每股盈利3.54歐元，去年同期爲2.52歐元。

ASML 預計第三季度淨銷售額在51億歐元至54億歐元之間，並下調今年全年淨銷售額增長，由早前預期的20%下調至10%。ASML解釋，由於預計今年剩餘時間快速出貨數量增加，使收入將推遲到2023年左右，相關金額約28億歐元。該公司又指，考慮到延遲收入、與計劃提高產能和通脹導致的額外成本，預計全年毛利率將在49%至50%之間。

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ASML總裁兼CEO Peter Wennink表示，部分客戶在某些由消費者驅動的細分市場中出現需求放緩的跡象，但在全球汽車、高性能計算和綠色能源轉型大趨勢的推動下，仍然看到對集團光刻系統的強勁需求。

Peter Wennink又稱，雖然集團仍計劃在今年出貨的有紀錄以來最多的設備，但由於供應鏈限制增加，導致交付啟動有所延遲。他強調，集團將在今年剩餘時間內加快出貨。

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責任編輯：黃苑筠