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【內房危機】爛尾樓重災區有救？　河南鄭州擬設紓困基金處理問題樓盤

股市 17:53 2022/07/20

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內地爛尾樓「斷供潮」持續發酵，當中以河南省鄭州市的影響最大，當地政府開始行動，平息這個風波。河南省資產管理有限公司日前表示，擬與得到政府支持的開發商鄭州地產集團共同成立紓困基金，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。

據指，鄭州的基金是中國首個得到政府支持的救助提議。根據易居研究院統計的數據，河南省會鄭州是接獲停貸告知書最多的城市。

河南省上半年個人按揭貸款跌33%

據河南省統計局公布，上半年河南省商品房銷售額按年跌17.3%至3484.7億元（人民幣，下同），其中，住宅銷售額下降18.6%；商品房銷售面積跌8.9%至5670.65萬平方米，其中，住宅銷售面積下降9.7%。而南省房地產開發企業實際到位資金按年跌11.5%至3536.55億元。期內，河南省個人按揭貸款356.86億元，下降33%。

另外，內媒指，重慶和寧波政府也成立了工作組來解決未完工樓盤的問題。同時，廣東和河北等省的城市提出要加強對商品房預售資金的監管。

此前有報道引述消息指，中國金融監管機構已要求銀行向具備條件的開發商投放信貸，協助推進住宅項目完工交付，甚至考慮給予給予爛尾樓購房者還貸緩衝期。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

港股 鄭州市 河南省
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