【虛擬保險】Blue邀MC代言、推藥劑保買口罩可claim錢　孔德秋：冀顛覆保險市場

▲ Blue行政總裁兼執行董事孔德秋指，Blue是為了解決傳統保險業痛點誕生，期望顛覆現有市場。

背靠股東之一騰訊 （00700） 、網上壽險公司Blue成立近4年，近期邀得新生代歌手MC張天賦主演廣告，明顯主攻年青客群。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋指，Blue是為了解決傳統保險業痛點誕生，期望顛覆現有市場。

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不設中介人省成本以建立更佳產品

Blue前身為AVIVA英傑華人壽保險分支，自AVIVA於2020年將Blue持股售予另一股東高瓴資本後，現只有高瓴與騰訊兩大股東。孔德秋指，Blue目標客戶是20至50歲、慣於利用數碼工具的人，公司以簡單便捷、靈活自主及物有所值為理念，也廣泛運用人工智能（AI）及電子化認識你的客戶（eKYC）等科技，過去於科技上總投資額已逾億計。

孔德秋解釋，傳統保險市場以中介為主導、不同公司間產品差異不大，連同保險予人繁複昂貴印象等，都是行業痛點。他說，Blue所有產品都「一定是在處理市場的一些痛點」，冀將不設中介人所省下的成本用作建立更佳產品特點，例如其5年期定息儲蓄險標榜退保無罰息、危疾保投保人有「買大送細」子女保障等。

總保單數目按年增長26%

除人壽、醫療等保險外，Blue也推出其他虛擬保險公司少有險種，如針對眼疾及藥劑保障之微保險。藥劑保投保人購買維他命與口罩等物品後，上載單據及資料後數小時內便可經銀行戶口獲賠。孔德秋直言，很多保險公司因市場細利潤微，拒涉足針對性微保險，Blue則期望透過微保險讓顧客感受到保險體驗可以很順暢。藥劑保已成公司最受歡迎產品之一，首季銷售數目按年增逾3倍，年度化保費收入按年大升2.75倍。

截至5月底止，Blue新造業務總資產管理規模（AUM）按年增逾4成至11.74億元，總保單數目亦按年增長26%，儲蓄保險產品今年首季保單數目也按年升近7成。

Blue的牌照是由傳統保險牌照轉換得來，孔德秋指該牌照容許公司在分銷渠道上彈性更大。展望未來，他透露Blue有意進攻一些予人印象繁複的保險產品並將其簡化，亦正與保監商討如何將市場擴闊至內地訪港旅客。

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記者：余倩敏