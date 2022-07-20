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【優惠情報】Pandamart慶祝成立兩週年 盤點10大港人最愛食品 限時獨家優惠一覽

理財智慧 14:49 2022/07/20

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疫情下，不少港人減少外出飲食，反而更常使用外送平台點餐，甚至購買生活用品。Foodpanda旗下的pandamart近日已推出2週年，為大家盤點了10大香港人最愛的新鮮食材、薯片及雪糕種類，並提供不少限時獨家優惠回饋用戶。

根據foodpanda的數據顯示，對比去年第二季，pandamart在過去一年的營業額錄得53%增長，反映出香港人對於「快商務」服務旺盛的需求。而當中，又以西營盤區的訂單金額最多，較去年同期相比錄得144%增幅，成為全港第一位。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，foodpanda指，今年一月至六月期間最多訂單的產品類別為「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」。疫情影響下，大眾越趨習慣使用外送服務購買新鮮食材及生活用品，與去年同期相比，2022第二季新鮮食材的需求上升119%，其中本地有機食材和新鮮蔬菜的訂單數量亦急升，分別增加370%和73%。而大眾對於美酒甜品的需求尤為旺盛，烈酒和葡萄酒的訂單較去年上升了64%，而雪糕和甜品的訂單更錄得100%增長。

為慶祝pandamart推出兩週年，即日起至7月31日用戶於pandamart首張生活百貨訂單買滿150元，輸入優惠碼「NEW40」即享6折優惠，而中西區用戶更可由即日起至7月31日，於pandamart購物滿200元並輸入「2YEARS」可享有7折優惠，而新用戶首張生活百貨訂單滿150元使用「2YEARS80」即可減80元。無論新舊用戶均同樣享有中環及西營盤pandamart免運費優惠。

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責任編輯：龍紀瑩

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