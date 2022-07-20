【內地電訊股】中移動6月5G用戶增1581萬戶　一文看清電訊商6月數據

▲ 【內地電訊股】中移動6月5G用戶增1581萬戶 中電信、中聯通按月增718萬戶及521萬戶 一文看清電訊商6月數據

內地三大電訊公司陸續公布6月上客量。中國移動 （00941） 5G上客量繼續跑贏，按月多1581.4萬戶，累計8.05億戶；中國電信 （00728） 5G套餐用戶數2.32億戶，按月增718萬戶；中國聯通 （00762） 6月則達1.85億，按月增521萬戶。

重溫上月電訊商經營數字，可閱覽【下一頁】

中國移動

中國移動公布，6月移動業務客戶總數9.69億戶，按月淨增客戶數325.2萬戶，上半年累增1295.8萬戶。5G套餐客戶數約5.11億戶，按月增1581.4萬戶。

有綫寬帶業務方面，客戶總數2.56億戶，淨增客戶數249.9萬戶，上半年累增1595.1萬戶。

中國電信

中國電信公布，6月移動用戶數3.84億戶，按月增307萬戶，上半年累增1179萬。

其中5G套餐用戶數2.32億戶，按月增718萬戶，上半年累增4385萬戶。

有線寬帶用戶數約1.75億戶，按月增72萬，上半年累增573萬。固定電話用戶數約1.06億戶，按月少22萬，首5個月累減61萬。

中國聯通

聯通公布，5月「大聯接」用戶累計8.05億戶，按月增927.3萬戶。5G 套餐用戶累計1.85億戶，按月增521.1萬戶；物聯網終端連接累計3.36億戶，按月增774.9萬戶。

5G 行業虛擬專網服務客戶數2014個，按月增276個。

6月智慧客服客戶問題解決率 98.3%；6月智慧客服智能服務佔比 78.4%。

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記者：宋佩恩