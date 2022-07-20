  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港吸資】證監會：香港2021年資產及財富管理吸資逾2.1萬億港元　從業員增12%

宏觀解讀 17:16 2022/07/20

分享：

分享：

【香港吸資】證監會：香港2021年資產及財富管理吸資逾2.1萬億港元　從業員增12%

證監會公布《2021年資產及財富管理活動調查》，截至去年底香港資產及財富管理業務的管理資產規模上升2%至355,460億元，年內淨資金流入達21,520億元，較2020年再多6%，也是連續兩年吸資逾2萬億。至同年底，資產及財富管理業務的從業員總數上升12%至54,003人。

若細分不同業務資產變化，資產管理及基金顧問業務去年底管理資產規模增8%至258,800億元；私人銀行及私人財富管理業務資產規模就跌6%至105,830億元，主要受客戶持有的相關投資價值下跌影響；信託持有資產就按年上升5%至47,190億元。

65%資產來自非香港投資者

截至去年底，在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的56%，較一年前低2百分點，當中有49%投資於股票，也較前年底低5百分點。非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的65%，與前一年度比例相若。

證監會指出，至去年底資產管理（第9類受規管活動）的持牌法團數目增5%至1979家，407家為內地相關集團在香港成立的持牌法團和註冊機構。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出，調查結果顯示，在瞬息萬變的嚴峻環境下，資產及財富管理業依然發揮出固有核心優勢，證監會將繼續支持香港發展成為全球資產及財富管理中心和基金首選註冊地。

相關文章：

【香港吸資】證監會：香港2020年資產及財富管理規模大增6.16萬億元　淨吸資逾2萬億

【香港通關】李律仁：香港人才挑戰礙金融中心「升呢」、通關宜從能力出發　金發局上年度流失率逾5成

【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席　港府：繼任人將展開全球公開招聘（第三版）

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

記者：麥德

開啟hket App，閱讀全文
基金 投資產品 私人銀行 財富及資產管理 吸資 證監會

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：50天綫較量（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【俄烏衝突】中國6月對俄羅斯能源採購支出增73%至64億美元　原油採購按月跌14%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數升229點　商湯止跌反彈近11%　內房逆市跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升229點　商湯止跌反彈近11%　內房逆市跌（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘
【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘
【台灣通關】台灣7.25放寬6類外籍人士入境　惟不包括港澳人士
【台灣通關】台灣7.25放寬6類外籍人士入境　惟不包括港澳人士
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款