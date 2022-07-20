▲ 【香港吸資】證監會：香港2021年資產及財富管理吸資逾2.1萬億港元 從業員增12%

證監會公布《2021年資產及財富管理活動調查》，截至去年底香港資產及財富管理業務的管理資產規模上升2%至355,460億元，年內淨資金流入達21,520億元，較2020年再多6%，也是連續兩年吸資逾2萬億。至同年底，資產及財富管理業務的從業員總數上升12%至54,003人。

若細分不同業務資產變化，資產管理及基金顧問業務去年底管理資產規模增8%至258,800億元；私人銀行及私人財富管理業務資產規模就跌6%至105,830億元，主要受客戶持有的相關投資價值下跌影響；信託持有資產就按年上升5%至47,190億元。

65%資產來自非香港投資者

截至去年底，在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的56%，較一年前低2百分點，當中有49%投資於股票，也較前年底低5百分點。非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的65%，與前一年度比例相若。

證監會指出，至去年底資產管理（第9類受規管活動）的持牌法團數目增5%至1979家，407家為內地相關集團在香港成立的持牌法團和註冊機構。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出，調查結果顯示，在瞬息萬變的嚴峻環境下，資產及財富管理業依然發揮出固有核心優勢，證監會將繼續支持香港發展成為全球資產及財富管理中心和基金首選註冊地。

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記者：麥德