【串流平台】Netflix第二季流失近百萬用戶　仍淨賺113億

▲ Netflix昨（19日）公布，該平台於4月至6月期間，用戶流失量再次擴大，並失去97萬用戶，創下該企開業以來的單季新高。

串流平台Netflix今年第一季流失近20萬用戶，並預料第二季用戶流失的情況再會加劇。日前，Netflix公布第二季財務報告指，今季流失近100萬個用戶，成為創業25年以來單季最高的一次。

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綜合外媒報道，Netflix昨（19日）公布，該平台於4月至6月期間，用戶流失量再次擴大，並失去97萬用戶，創下該企開業以來的單季新高。但相比Netflix較早前預料的200期用戶流失量，今次的流失情況確實未如預期中慘烈。

有外媒分析，早前開播的熱門劇集《Stranger Things 4》，觀看時間累積超過13億個小時，追劇熱潮有助暫時打消用戶取消訂閱Netflix的念頭，讓Netflix第二季的用戶流失情況，沒如想像中嚴重。

擬推Stranger Things外傳吸客

該企則表示，這略微樂觀的結果歸因於「好於預期」的用戶增長，尤其是在亞太地區。儘管客戶數量不斷萎縮，且美元匯率不利，該企第二季的淨利潤仍有14.4億美元（約113億港元），比去年同期增6%。

為保用戶量和平台收益，Netflix近期亦宣布推出不同的計劃，如計劃開拍《Stranger Things》外傳吸客，和在多區率先實行打擊共享帳戶的措施。Netflix亦預計第三季度將有100萬個的淨用戶增長。而明年初與微軟合作推出的廣告訂閱模式，將有助Netflix從廣告中獲得強勁的市場增長。

責任編輯：殷凱怡

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