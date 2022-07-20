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【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施

環球社會熱點 17:31 2022/07/20

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俄羅斯已切斷多個歐洲國家天然氣供應，歐盟正努力解決能源危機。據報歐盟將正式呼籲成員國，減少消耗能源，更好迎接潛在的能源問題。據報歐盟將提出一項自願方案，要求能源國在未來8個月內節能，希望能減少最多15%天然氣消耗。

憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電 【下一頁】

英國《金融時報》報道，歐盟將在當地時間周三（20日）提出計劃，要求成員國立即減少能源消耗。方案文件指，聯合行動將減少衝擊及成本及促進團結，避免在天然氣儲存量不足時，採取計劃外或不協調的行動。

《路透社》引述草案文件報道，歐盟將提出一個自願性目標，要求各國在未來8個月內減少天然氣消耗，方案或會具有法律約束力。假如天然氣供應嚴重受阻，有關減少天然氣消耗目標將成強制性政策。

有歐盟官員表示，方案目標是希望減少10%至15%天然氣用量。但承認方案公布前仍有機會改變，且方案需得到所有成員國批准，目前正就可執行處罰措施談判。

北溪一號供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力 【下一頁】

草案指出，如歐盟國家未有做好準備，一旦俄羅斯全面切斷天然氣供應，歐盟本地生產總值平均減少0.9至1.5%。草案建立政府向洞少使用天然氣的行業發放補償，政府亦應決定，一旦發生供應短缺時哪些行業應率先強制停止營業。

雖然歐盟官員強調需立即採取行動，但方案已遭到數個部分國家反對。波蘭氣候部長Anna Moskwa上周表態，反對實施強制節能目標。波蘭目前天然氣儲存量已達滿額的98%。

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責任編輯：李俊儀

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