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【煤炭股】兗煤澳大利亞下調全年指引、受氣候及疫情影響　上季應佔可售煤炭量按季再跌8.6%

股市 17:01 2022/07/20

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兗煤澳大利亞下調全年指引、受氣候及疫情影響　上季應佔可售煤炭量按季再跌8.6%

兗煤澳大利亞 （03668） 公布，今年第二季度合共產生現金18億澳元，煤炭需求仍然強勁，平均實際煤炭價格為每噸368澳元。按100%基準計，原煤產量為1250萬噸，按季下跌6%；應佔可售煤產量為740萬噸，按季下跌8.6%。

考慮到未來數月降雨量可能進一步高於平均水平，以及通脹成本壓力，兗煤修訂2022年運營指引，料2022年應佔可售煤產量為3100萬至3300萬噸，早前為3500萬至3800萬噸；不包括特許權使用費的現金經營成本為每噸84至89澳元，早前為每噸71至76澳元。

公司表示，受暴雨及新冠病毒影響，兗煤6月季度的產量受到影響，而這一產量損失是整個行業供給側中斷的表現，加上全球能源的不確定性，繼續支撐國際煤炭市場價格。雖然可能會有價格波動，但公司預計煤炭價格將在年底前一直得到良好支撐。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：【異動股｜煤炭】中國據指擬取消澳洲煤炭進口禁令　兗煤澳大利亞急升9%

兗煤澳大利亞︰收到潛在交易有關意向、兗礦能源考慮增持　復牌跌6%

記者：梁安琪

港股 疫情 原煤產量 澳元 暴雨 兗煤澳大利亞（03668） 通脹 煤炭股

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