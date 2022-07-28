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【利財筆記】林本利：買ETF 不如自己建倉

名人薈萃 18:34 2022/07/28

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今年7月4日，港股與A股ETF在互聯互通下，正式開始買賣。北向方面，有多達83隻合資格ETF獲納入初始名單，南向方面則只得4隻，包括盈富基金（02800）、恒生中國企業（02828）、南方恒生科技（03033）及安碩恒生科技（03067）。

過去一段日子，筆者會推介一些投資新手，或者沒有時間選股和進行買賣的投資者，認購ETF，特別是追蹤恒生指數的盈富基金。只可惜過去兩年，恒指公司將一些大而無當、盈利欠奉的科技股和中概股納入恒指，恒指表現極其差劣，盈富基金已連跌3年。恒指跌至20000點水平，過去20年每月供盈富基金的投資者，帳面也要蝕本。在2020年7月才成立的科技指數更加不堪，一度由高位重挫近七成，現在即使稍為回升，仍要輸五成多。

筆者去年初已呼籲學生及讀者放棄恒指基金，在恒指29000點以上要盡沽，自己也盡沽70多萬元存貨，把資金購入自己揀選的股票。及後筆者反思，過去個人揀股一直優於恒指公司，手上持有的股份平均股息率又高於恒指成份股，其實早早不應持有盈富基金。加上恒指長時間有波幅，無升幅，彈完就散，只要適時分段入，分段沽，高沽再低吸，低吸又再高沽，每年成功把手上兩三成股票走幾轉，便可跑贏恒指再多幾個百分點。

50隻精選股跑贏大市

去年12月初，筆者在課堂揀選50隻港股和內地股，當中43隻屬個別股份，有實質盈利，不會有美團（03690）和海底撈（06862），餘下7隻屬ETF（見附表），考考自己眼光，2022年可以跑贏恒指多少。截至今年7月7日，43隻個別股份相繼除淨派息（不少內地股份息率高達6厘以上），連同股息整體回報接近打和，表現遠勝同期全部錄得負回報的ETF。組合中不少港股7月過後，仍會派息。

在高油價、高通脹和加息的陰霾下，不少投資者情願持盈保泰，但筆者卻堅持不可清倉，當恒指跌至21000點水平，屬20多年的平均位，應持倉約九成，早前跌至19000點，更應滿倉。只要個人持倉長期跑贏恒指7%至10%，即使恒指無升幅，平均每年仍有最少7%的回報。這總好過長期持有過多現金，購買力不斷被通脹蠶食。

林Sir股票投資策略：
1.  六成至七成股票收息（3至4厘），三成左右考眼光（多賺2至3%）
2. 入市心態：揀選有價值股票，持股兩三年（多賺2至3%）
3. 分散地域風險（港股/內地股/美股），科技股佔兩成
4. 不高追，只低吸
5. 看錯市，跌多過預期，只好收息，等回升
6. 回升無望（跌>20%），要肯止蝕/換馬
7. 看錯市，升多過預期，手上至少仍持有七至八成股票
目標：定期收息（3至4厘），跑贏大市（恒指）7%至10% 

本文節錄至769期（2022年7月16日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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ETF 基金 組合 恒生中國企業（02828） 美股 通脹 互聯互通 中國 A股

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