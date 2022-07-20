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【HSBC滙豐】滙豐8月1日公布次季業績　考慮會否派中期息

股市 16:43 2022/07/20

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【HSBC滙豐】滙豐8月1日公布次季業績　考慮會否派中期息

HSBC滙豐 （00005） 公布，將於8月1日（星期一）召開董事會下設委員會會議，審議集團2022年中期業績公告，以及會否派發普通股中期股息。滙豐去年同期已重啟派息，當時每股派發0.07美元股息，折合相當於0.545港元。

美銀本月初研究報告料，滙豐第二季表現受債息上升、股市下跌、財富業務銷售疲弱、英鎊與人民幣雙雙走低等因素，業績難望有大驚喜，但仍看好未來數年可受惠於利息上升周期，令股息率回升至8厘。

滙豐今日股價隨大市向好，全日升0.9%，收報49.25元，成交5.84億元。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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【大行報告】美銀料滙豐次季業績無驚喜　淨利息收入增長下股息率將升至逾8厘

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編輯：麥德銘

港股 派息 滙豐控股（00005）

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