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【美股焦點】Netflix用戶流失97萬少於預期　料2023年初推平價廣告Plan

股樓投資 17:37 2022/07/20

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Netflix（美︰NFLX）公布第二季度業績，訂閱用戶人數再度流失約97萬戶，但跌幅則遠低於市場預期的200萬，跌至近2.21億戶。集團預計第三季度用戶增長達100萬，低於市場預期的184萬戶。

Netflix收入按年升9%至79.7億美元，低於市場預期的80.35億美元，每股收益3.2元，高於預期的2.94美元。Netflix指，目標是在2023年初推出廉價版、附有廣告的訂閱計劃。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

該公司警告，美元走強對其國際收入的影響，國際收入佔其總收入共60%。

Netflix周二（19日）收市股價升逾5.61%，報201.63 美元。

【延伸閱讀】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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