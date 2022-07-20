【美股焦點】Netflix用戶流失97萬少於預期　料2023年初推平價廣告Plan

Netflix（美︰NFLX）公布第二季度業績，訂閱用戶人數再度流失約97萬戶，但跌幅則遠低於市場預期的200萬，跌至近2.21億戶。集團預計第三季度用戶增長達100萬，低於市場預期的184萬戶。

Netflix收入按年升9%至79.7億美元，低於市場預期的80.35億美元，每股收益3.2元，高於預期的2.94美元。Netflix指，目標是在2023年初推出廉價版、附有廣告的訂閱計劃。

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該公司警告，美元走強對其國際收入的影響，國際收入佔其總收入共60%。

Netflix周二（19日）收市股價升逾5.61%，報201.63 美元。

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責任編輯：黃苑筠