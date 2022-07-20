  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網店物流小幫手@iM網欄】由O2O進化到OMO 以智慧物流迎接營銷新趨勢

名人薈萃 16:38 2022/07/20

分享：

分享：

全球電商的潮流與趨勢，分秒在變。前陣子，O2O（Online to Offline、Offline to Online）仍是不少品牌開拓業務的策略，但隨着市場演變，OMO（Online Merge Offline）已成現在興起的行銷浪潮。因此，不少品牌開始跟隨步伐，由O2O走向OMO。

 

O2O與OMO的分別？

O2O是指將客源由線上導流至線下，透過網絡行銷，吸引潛在消費者到實體店購物，藉此擴大客源。此策略看似理想，但如今網絡競爭愈趨激烈，由網上獲取產品相關資訊（如產品評價、價錢、競爭者品牌資訊）的方法相對便利，令消費者在作出購買決定時，牽涉更多考量和比較，可能導致最終沒有到實體店購物。

廷伸閱讀【疫市新機遇】零售業如何透過O2O突圍而出？

 

由於客戶有機會在O2O導流過程中流失，於是新的行銷策略OMO應運而生。OMO可說是O2O的進階版，講求線上線下融合，並以數據驅動消費增長。無論線上或線下，品牌都能追蹤消費者每個行為，從而進行更精準的行銷，也能提高顧客忠誠度。

OMO最重要的基礎，是整合線上線下數據，例如運用會員制，配合客戶關係管理（CRM - Customer Relationship Management）系統，以此記錄消費者的搜尋記錄、購買歷史、瀏覽頁面次數等足跡，全面掌握消費者的輪廓和需求，方便日後在線上線下再行銷。

 

以智慧物流迎接OMO趨勢

想有效拓展OMO，線上線下零售需要與物流結合，才能實現真正的新零售。因此，完善物流系統和設備，是不可或缺的。

自動化物流系統，可以同步記錄實時庫存量，以及訂單狀態。同時線下的物流小幫手，支援不同形式（例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或者實體店補貨等）的訂單處理，全方位照顧品牌的零售需要。消費與物流數據統一整合，便能助品牌作出精準分析和決策。

另外，OMO使消費者更重視購物體驗。為了提高物流效率，物流業界因此走向智能化，給予消費者快捷準確的配送。例如，物流倉庫會引入24小時運作的AGV自動導向車，讓整體搬運貨物時間大幅縮短，加速處理訂單，確保訂單能快捷準確地送到顧客手上。

廷伸閱讀【智慧物流】倉庫設備自動化，網購體驗再升級

 

面對OMO的新零售趨勢，品牌若想保持競爭力，必須從優化購物體驗着手，並在虛實融合之間，與消費者建立互動。同時，聯同可靠的物流夥伴，便能造就更完整的購物體驗，更快打好OMO基礎，壯大業務發展。

 

作者_葉翠玲簡介        

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 網店物流小幫手

最新專欄文章 更多

【網店物流小幫手@iM網欄】跨境電商攻略-要進軍東南亞，先去馬來西亞
2022/06/14
【網店物流小幫手@iM網欄】跨境電商攻略-要進軍東南亞，先去馬來西亞
【網店物流小幫手@iM網欄】電子商貿與物流 未來發展3大趨勢
2022/04/28
【網店物流小幫手@iM網欄】電子商貿與物流 未來發展3大趨勢
【網店物流小幫手@iM網欄】網店應對3招-化解「疫」市中的物流挑戰
2022/03/29
【網店物流小幫手@iM網欄】網店應對3招-化解「疫」市中的物流挑戰
【網店物流小幫手@iM網欄】網購熱潮 2022必知網店物流常用語
2022/03/02
【網店物流小幫手@iM網欄】網購熱潮 2022必知網店物流常用語
【網店物流小幫手@iM網欄】2022年電商物流的發展與趨勢
2022/01/25
【網店物流小幫手@iM網欄】2022年電商物流的發展與趨勢
市場拓展 網購平台 零售 運輸

上一篇文章

【利財筆記】林本利：2022年 上半年投資策略檢討

下一篇文章

【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款