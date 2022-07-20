【網店物流小幫手@iM網欄】由O2O進化到OMO 以智慧物流迎接營銷新趨勢

全球電商的潮流與趨勢，分秒在變。前陣子，O2O（Online to Offline、Offline to Online）仍是不少品牌開拓業務的策略，但隨着市場演變，OMO（Online Merge Offline）已成現在興起的行銷浪潮。因此，不少品牌開始跟隨步伐，由O2O走向OMO。

O2O與OMO的分別？

O2O是指將客源由線上導流至線下，透過網絡行銷，吸引潛在消費者到實體店購物，藉此擴大客源。此策略看似理想，但如今網絡競爭愈趨激烈，由網上獲取產品相關資訊（如產品評價、價錢、競爭者品牌資訊）的方法相對便利，令消費者在作出購買決定時，牽涉更多考量和比較，可能導致最終沒有到實體店購物。

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由於客戶有機會在O2O導流過程中流失，於是新的行銷策略OMO應運而生。OMO可說是O2O的進階版，講求線上線下融合，並以數據驅動消費增長。無論線上或線下，品牌都能追蹤消費者每個行為，從而進行更精準的行銷，也能提高顧客忠誠度。

OMO最重要的基礎，是整合線上線下數據，例如運用會員制，配合客戶關係管理（CRM - Customer Relationship Management）系統，以此記錄消費者的搜尋記錄、購買歷史、瀏覽頁面次數等足跡，全面掌握消費者的輪廓和需求，方便日後在線上線下再行銷。

以智慧物流迎接OMO趨勢

想有效拓展OMO，線上線下零售需要與物流結合，才能實現真正的新零售。因此，完善物流系統和設備，是不可或缺的。

自動化物流系統，可以同步記錄實時庫存量，以及訂單狀態。同時線下的物流小幫手，支援不同形式（例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或者實體店補貨等）的訂單處理，全方位照顧品牌的零售需要。消費與物流數據統一整合，便能助品牌作出精準分析和決策。

另外，OMO使消費者更重視購物體驗。為了提高物流效率，物流業界因此走向智能化，給予消費者快捷準確的配送。例如，物流倉庫會引入24小時運作的AGV自動導向車，讓整體搬運貨物時間大幅縮短，加速處理訂單，確保訂單能快捷準確地送到顧客手上。

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面對OMO的新零售趨勢，品牌若想保持競爭力，必須從優化購物體驗着手，並在虛實融合之間，與消費者建立互動。同時，聯同可靠的物流夥伴，便能造就更完整的購物體驗，更快打好OMO基礎，壯大業務發展。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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