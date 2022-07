為慶祝英華書院創校200年而編著的校史《皕載英華》,自2018年出版以來,屢獲知名史家、學者引述,備受學術界關注。今夏,《皕載英華》編委會再接再厲,推出英文版 Two Centuries of Excellence: The Bicentennial History of Ying Wa College,全書共五百多頁,凡十餘萬字,其中增錄了多幀不曾在中文版內刊載的圖片,包括1845年士丹頓街校舍地契、1914 年復校首屆的招生廣告、鈕寶璐校長二戰期間被俘紀錄等,彌足珍貴。



《皕載英華》英文版將於明晚(22日)7時半至8時半,在「香港書展 2022」舉行新書發布會,屆時英華書院校長陳狄安、英華小學校長陳美娟,以及部分作者、編輯等將親臨為讀者簽名留念。



