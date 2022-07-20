【科技巨頭】Google：允許歐洲非游戲應用開發商 可提供第三方支付選項 服務費降至12％

據《路透社》報道，Alphabet （GOOGL） 子公司Google表示，其將會從周二（19日）起開始將Google Play中歐洲非遊戲應用開發商的費用從 15% 下調至 12%，這些的開發商可提供第三方支付選項。

Google表示，減低服務費只適用於歐洲市場，此舉是旨在遵守歐盟的新法規。此外，遊戲應用開發者將來也可以提供第三方支付選項。

Google此舉突顯了它的戰略變化，現在其更願意通過讓步來屈服於監管和反壟斷壓力，而不是進行漫長而分散注意力的鬥爭。

歐盟於明年生效的《數字市場法案》（DMA）要求科技巨頭允許應用程序開發人員使用競爭對手的支付平台進行應用程序銷售，否則將面臨高達其全球營業額 10% 的罰款。

Google負責歐盟政府事務和公共政策的主管埃斯特爾·沃思（Estelle Werth）指，「當消費者使用第三方支付平台系統時，開發商支付的服務費將減少 3%」。

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責任編輯：關海儀