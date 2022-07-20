  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技巨頭】Google：允許歐洲非游戲應用開發商 可提供第三方支付選項 服務費降至12％

環球政經 18:11 2022/07/20

分享：

分享：

據《路透社》報道，Alphabet （GOOGL） 子公司Google表示，其將會從周二（19日）起開始將Google Play中歐洲非遊戲應用開發商的費用從 15% 下調至 12%，這些的開發商可提供第三方支付選項。

Google表示，減低服務費只適用於歐洲市場，此舉是旨在遵守歐盟的新法規。此外，遊戲應用開發者將來也可以提供第三方支付選項。

Google此舉突顯了它的戰略變化，現在其更願意通過讓步來屈服於監管和反壟斷壓力，而不是進行漫長而分散注意力的鬥爭。

歐盟於明年生效的《數字市場法案》（DMA）要求科技巨頭允許應用程序開發人員使用競爭對手的支付平台進行應用程序銷售，否則將面臨高達其全球營業額 10% 的罰款。

Google負責歐盟政府事務和公共政策的主管埃斯特爾·沃思（Estelle Werth）指，「當消費者使用第三方支付平台系統時，開發商支付的服務費將減少 3%」。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

 

開啟hket App，閱讀全文
壟斷 銷售 Google Play 歐盟 競爭條例 Alphabet

上一篇文章

【科技巨頭】傳俄羅斯以反壟斷為由　對蘋果進行重罰

下一篇文章

【晶片法案】GlobalFoundries CEO: 若美國晶片法案不通過 於紐約建半導體工廠計劃會推遲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款