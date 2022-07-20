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【一時佳話@iM網欄】唔做好過做 無效的激勵

名人薈萃 16:26 2022/07/20

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月初，筆者團隊業務推廣部主管石叔把上月得獎同事名單給筆者，並對筆者說：「Wave，這是各界別的第一名，但有一個問題，就是其中某第一名，她不想分享得獎感受。」

Wave：「那有甚麼問題？」

石：「這樣很不好，她會作壞榜樣，影響團隊士氣。」

Wave：「她不想分享，但我們勉強她，然後她敷衍了事或黑口黑面地分享，這樣才真的影響團隊士氣。」

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

然後筆者跟石叔分享一個故事，一個有關「漁夫、蛇及青蛙」的故事。

一個漁夫在湖上泛舟釣魚，在苦候魚穫間，突然聽到一隻青蛙悲嗚。沿聲尋蛙，發現船邊有一條蛇，口中正銜著一隻青蛙。漁夫看到垂死掙扎的青蛙，覺得牠很可憐，便動了惻隱之心，把牠從蛇口中救出來。青蛙一旦重獲自由便兩腳一伸逃命去。

但隨後，蛇便向漁夫抱怨說：「我和你無仇無怨，也沒有攻擊你，為甚麼你要損我不利己？你可知道我已餓了整整一周？我好不容易才捉到一隻青蛙果腹，但就這樣被你放生了！那我怎辦？你可憐青蛙，那誰來可憐我？」漁夫聽罷覺得自己理虧，便想賠償蛇。可是由於還未有魚穫，船上也沒有甚麼東西可吃，於是他便拿出自己的一瓶酒往蛇的口中滴了幾滴作補償。蛇喝酒後很滿意和興奮地遊走了。黃昏，當漁夫準備收桿回家時，他忽然聽到有東西在叩他的船。他低頭一看，那條蛇竟然又回來了，而且嘴裡還咬著兩隻青蛙，並向他微笑。故事說完了，不知讀者們有甚麼感受？

很明顯蛇很喜歡喝酒，而且牠誤會了以為用青蛙可以換酒喝，於是牠比早前更努力去捉青蛙。但於漁夫而言，他的本意是希望蛇不要再去捉青蛙，而酒只是對蛇的一種補償。但事與願違，酒變成獎勵，令蛇捉更多青蛙。

激勵愈到位

還記得十多年前某一個月，當筆者還未成為總監，只是一個小經理時，別的組別有一個務實低調的女同事成為大團隊月度第一名。她被邀請上台分享得獎感受。她勉為其難上台作了一個極簡短的感謝後，便急着要下台，但主持人並不放過她，繼續訪問她成功秘訣。當日她那既驚且恐兼渾身不自在的表情，至今筆者還歷歷在目。遺憾那次她的第一名，也是她唯一的一次。筆者相信這並非她業務做得不好，反而是她害怕做得太好，一個不小心又拿了第一名，然後被「獎」上台分享，所以她潛意識留力。

後果愈嚴重

其實獎與罰沒有絕對，只有相對。對很多人來說，上台被表揚，分享成功經驗，被台下眾人所崇拜是獎，但很明顯對上文那位女同事來說是罰。對很多人來說表演唱歌跳舞是樂趣，但對筆者來說卻是尷尬。綜合與石叔的對話及漁夫的故事，我們作為管理階層，凡事要弄清楚最初目的和想要的結果。

我們是要業績，而非要她上台分享。第二，我們要搞清楚激勵對象想要和不想要甚麼。第三，有效溝通，否則只會浪費資源，更甚者適得其反，激勵愈到位，後果愈嚴重。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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