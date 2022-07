【一時佳話@iM網欄】唔做好過做 無效的激勵

月初,筆者團隊業務推廣部主管石叔把上月得獎同事名單給筆者,並對筆者說:「Wave,這是各界別的第一名,但有一個問題,就是其中某第一名,她不想分享得獎感受。」

Wave:「那有甚麼問題?」

石:「這樣很不好,她會作壞榜樣,影響團隊士氣。」

Wave:「她不想分享,但我們勉強她,然後她敷衍了事或黑口黑面地分享,這樣才真的影響團隊士氣。」

然後筆者跟石叔分享一個故事,一個有關「漁夫、蛇及青蛙」的故事。

一個漁夫在湖上泛舟釣魚,在苦候魚穫間,突然聽到一隻青蛙悲嗚。沿聲尋蛙,發現船邊有一條蛇,口中正銜著一隻青蛙。漁夫看到垂死掙扎的青蛙,覺得牠很可憐,便動了惻隱之心,把牠從蛇口中救出來。青蛙一旦重獲自由便兩腳一伸逃命去。

但隨後,蛇便向漁夫抱怨說:「我和你無仇無怨,也沒有攻擊你,為甚麼你要損我不利己?你可知道我已餓了整整一周?我好不容易才捉到一隻青蛙果腹,但就這樣被你放生了!那我怎辦?你可憐青蛙,那誰來可憐我?」漁夫聽罷覺得自己理虧,便想賠償蛇。可是由於還未有魚穫,船上也沒有甚麼東西可吃,於是他便拿出自己的一瓶酒往蛇的口中滴了幾滴作補償。蛇喝酒後很滿意和興奮地遊走了。黃昏,當漁夫準備收桿回家時,他忽然聽到有東西在叩他的船。他低頭一看,那條蛇竟然又回來了,而且嘴裡還咬著兩隻青蛙,並向他微笑。故事說完了,不知讀者們有甚麼感受?

很明顯蛇很喜歡喝酒,而且牠誤會了以為用青蛙可以換酒喝,於是牠比早前更努力去捉青蛙。但於漁夫而言,他的本意是希望蛇不要再去捉青蛙,而酒只是對蛇的一種補償。但事與願違,酒變成獎勵,令蛇捉更多青蛙。

激勵愈到位

還記得十多年前某一個月,當筆者還未成為總監,只是一個小經理時,別的組別有一個務實低調的女同事成為大團隊月度第一名。她被邀請上台分享得獎感受。她勉為其難上台作了一個極簡短的感謝後,便急着要下台,但主持人並不放過她,繼續訪問她成功秘訣。當日她那既驚且恐兼渾身不自在的表情,至今筆者還歷歷在目。遺憾那次她的第一名,也是她唯一的一次。筆者相信這並非她業務做得不好,反而是她害怕做得太好,一個不小心又拿了第一名,然後被「獎」上台分享,所以她潛意識留力。

後果愈嚴重

其實獎與罰沒有絕對,只有相對。對很多人來說,上台被表揚,分享成功經驗,被台下眾人所崇拜是獎,但很明顯對上文那位女同事來說是罰。對很多人來說表演唱歌跳舞是樂趣,但對筆者來說卻是尷尬。綜合與石叔的對話及漁夫的故事,我們作為管理階層,凡事要弄清楚最初目的和想要的結果。

我們是要業績,而非要她上台分享。第二,我們要搞清楚激勵對象想要和不想要甚麼。第三,有效溝通,否則只會浪費資源,更甚者適得其反,激勵愈到位,後果愈嚴重。

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

