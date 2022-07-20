【NFT】超力慶祝50周年 推出全港首個米糧兌換券 NFT 限量發⾏100枚

本地食品品牌「超力食品」為慶祝成立 50 週年，推出「超力愛⼼米糧兌換券」NFT，為全港首間主要食品供應商公司推出以 智能合約或區塊鏈驗證的米糧兌換券NFT。

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是次NFT企劃限量發行100枚，設計沿用傳統糧票概念，每枚獨⼀無⼆的兌換券上均印有指定年份，當中包括公司成立的1972年、⾄今2022年、及後⾄2071年，共100年，寓意過去、現在、將來超力都屹立不倒，與⼤眾共同邁向第⼆個50年。 每⼀位持有超力NFT的買家及收藏者，除了可作收藏紀念，亦可持有實在的米糧兌換權，可於10年內隨時兌換100公斤超力食米產品。另外，是次企劃扣取所有開支成本，部份收益將會捐贈⾄「FOOD ANGEL 惜食堂」作慈善用途。

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「超⼒愛⼼米糧兌換券」NFT 發售詳情

首次發⾏：7月15日早上10時(私⼈發售) / 7月29日早上10時(公開發售)

購買平台：超⼒ NFT 網站

購買途徑：以加密錢包直接鑄造

區塊鏈：Ethereum

加密錢包：MetaMask/Coinbase

⼆⼿平台：OpenSea/Rarible/Mintable

發⾏數量：100 枚

售價：2 ETH

交易貨幣：以太幣

兌換年期：2023 年 1 月 1 日- 2032 年 12 月 31 日

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責任編輯：羅浩濂