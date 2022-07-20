  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】超力慶祝50周年 推出全港首個米糧兌換券 NFT 限量發⾏100枚

理財智慧 16:21 2022/07/20

分享：

分享：

本地食品品牌「超力食品」為慶祝成立 50 週年，推出「超力愛⼼米糧兌換券」NFT，為全港首間主要食品供應商公司推出以 智能合約或區塊鏈驗證的米糧兌換券NFT。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

是次NFT企劃限量發行100枚，設計沿用傳統糧票概念，每枚獨⼀無⼆的兌換券上均印有指定年份，當中包括公司成立的1972年、⾄今2022年、及後⾄2071年，共100年，寓意過去、現在、將來超力都屹立不倒，與⼤眾共同邁向第⼆個50年。 每⼀位持有超力NFT的買家及收藏者，除了可作收藏紀念，亦可持有實在的米糧兌換權，可於10年內隨時兌換100公斤超力食米產品。另外，是次企劃扣取所有開支成本，部份收益將會捐贈⾄「FOOD ANGEL 惜食堂」作慈善用途。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

「超⼒愛⼼米糧兌換券」NFT 發售詳情

首次發⾏：7月15日早上10時(私⼈發售) / 7月29日早上10時(公開發售)

購買平台：超⼒ NFT 網站 

購買途徑：以加密錢包直接鑄造

區塊鏈：Ethereum

加密錢包：MetaMask/Coinbase

⼆⼿平台：OpenSea/Rarible/Mintable

發⾏數量：100 枚

售價：2 ETH

交易貨幣：以太幣

兌換年期：2023 年 1 月 1 日- 2032 年 12 月 31 日

 

【周末好去處】南豐作坊重塑旗下Fabrica X零售體驗店 7月至10月舉辦「海洋塑膠回收工作坊」讓市民親身感受環保回收【下一頁

教育及職業博覽7.21起開鑼 想免費影CV相 仲攞求職天書可以去呢度【下一頁

 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
經濟 零售 產品 NFT 香港

上一篇文章

【一時佳話@iM網欄】唔做好過做 無效的激勵

下一篇文章

【周末好去處】南豐作坊重塑旗下Fabrica X零售體驗店 7月至10月舉辦「海洋塑膠回收工作坊」讓市民親身感受環保回收
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款