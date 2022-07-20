【黃馮律師行】銀行業界伙金管局研究住宅轉按款項不經律師行　將擴大試行規模至整個業界

▲ 銀行業界伙金管局研究住宅轉按不經律師行，將擴大試行規模至整個業界。

黃馮律師行在2020年底被律師會介入接管，數千銀行客戶的按揭款項和樓價尾數被凍結，需另找資金始能完成交易，事件最終順利解決。為加強對按揭客戶保障，銀行業界與金管局研究物業交易新付款安排，並與律師會協商，檢討傳統通過律師行發放按揭貸款之做法，並於去年底提出建議方案，建議物業買賣款項經由「港元結算所自動轉帳系統（CHATS）」直接過戶，不再經律師行託管。

客戶進行轉按可選擇新舊支付安排

為確保建議方案切實可行，渣打 （02888） 、中銀 （02388） 及滙豐 （00005） 3間銀行公會主席及副主席銀行，已率先在1個多月前開始以物業轉按作交易試點。試點涵蓋不同轉按情況，例如不同參與銀行及不同律師行的組合，以及加按套現等不同轉按情況。至今已處理了十多宗轉按交易，全部均順利完成，參與的律師行及客戶均反應正面。

金管局指，經過與持份者溝通，加上交易試點順利推行，業界認為現時適合擴展試點至整體銀行業，讓所有提供按揭的持牌銀行在本地住宅（包括住宅車位）轉按交易中，提供新增支付安排，為轉按交易的客戶提供多一個選擇。惟客戶進行轉按，暫時仍可選擇沿用舊有經律師行託管款項的途徑。

使用銀行間電子支付系統而非支票過數

金管局指，上述住宅物業轉按支付新安排，好處是使用銀行間電子支付系統而非支票，具快捷、安全、高效的優勢，也可為客戶提供多一個選擇，更有效地保障銀行按揭客戶利益。另外，客戶因不可預見情況，以致由律師行託管的款項被凍結之風險，亦可減至最低。

同時，新安排亦有助銀行管控信貸風險，維持銀行體系穩健。至於物業交易中各方的權責，在新安排下盡量維持不變，金管局相信不會對現行交易相關費用造成影響，並強調客戶在新安排下毋須涉及額外手續，客戶進行轉按的流程，也不會有任何改變。

然而，若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。直接過數意味借款人在此情況下毋須再兌換支票，相對可更快收款。

未有正式實施時間表

金管局副總裁阮國恒透露，初步計劃推行試行計劃至年底、並期望累積一定試行交易宗數後再作檢討，暫時未有正式實施時間表。他又表示，金管局冀逐步推行新安排，倘今次轉按新支付安排試行順利，試點將擴大至買賣住宅的按揭交易。

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記者：余倩敏