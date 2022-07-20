▲ 【大行報告】瑞銀：港交所388下半年投資收益料受惠於HIBOR上升 互聯互通續為集團主要投資主題

隨ETF通和互換通推出，瑞銀相信，與內地互聯互通仍是港交所 （00388） 的主要投資主題，而港交所的資產類別將擴展至固定收入及貨幣相關產品，有助分散收入來源，估計互聯互通計劃會進一步擴至更多衍生工具類別，而收入多元化可進一步提高港交所的韌性，支持估值較環球同業存在溢價。

瑞銀指，ETF通的交易量與該行預期相若，北向通需求較弱，相當於在岸可買賣ETF產品交易量不足1%，而南向通交易量則相當於7%，故此ETF通短期對港交所收入貢獻料只有約1%。

「基於ETF南向通吸引更多投資者興趣，若進一步擴大南向通的產品數量，預期會是正面催化劑，而近日公布的互換通，為互聯互通長遠納入更多衍生產品奠下基礎。」

瑞銀表示，因應環球股市第二季表現疲弱，調低港交所今年盈利預測2%，但預期港元拆息（HIBOR）上升，將支持港交所收入，因大部分港交所的投資收益均由息率帶動，故港交所的投資收益中線可受惠於HIBOR上升，惟有關影響在下半年才更明顯，維持港交所「買入」評級，目標價480元。

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責任編輯：陳韻妍