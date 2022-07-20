【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租

每年的7、8月都是傳統租務旺季，據往年的經驗，租務旺季期間租金多會上升，不過今年的情況較不同，市場出現多宗減租的個案。一個維景灣畔3房單位減價17%後，即獲內地客承租。

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美聯物業分行助理聯席董事張國峰表示，租務活動頻繁，該行剛促成將軍澳維景灣畔3房單位之租務成交。單位為維景灣畔1座高層B室，實用面積799平方呎，屬3房1套連多用途房及洗手間間隔，正南，望單邊海，齊傢電，並擁靚裝，加上租金合預算，吸引內地家庭承租，每月租金2.65萬元。

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據了解，單位今年5月放盤，原叫租3.2萬元，隨著時間面對現實，上月底調整至2.98萬元，今再減至2.65萬元租出，累減5,500元，減幅達17%，現折合實用呎租約33.2元。

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張國峰指，上述租賃成交為市價成交，屋苑最近也錄得兩宗同類型單位成交，其中6座低層D室，實用面積765平方呎，為3房間隔，早前以2.6萬元租出。

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記者：陳詠妍