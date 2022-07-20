【科技巨頭】傳俄羅斯以反壟斷為由　對蘋果進行重罰

據《路透社》報道，俄羅斯競爭監管部門於周二（19日）表示，蘋果違反了反壟斷法和濫用其在應用商店市場的主導地位，會對蘋果（AAPL）進行罰款。

美國聯邦反壟斷局 (FAS) 表示，罰款的徵收會基於蘋果的營業額，而罰款金額將在行政調查過程中確定。

FAS 在一份聲明中表示，「蘋果濫用了其在 iOS 應用程序市場的主導地位，它禁止此應用程序的開發人員告訴客戶在App Store 外購買或使用其他支付方式的可能性」。

有批評人士稱，俄羅斯試圖對於網絡在線空間施加更多的限制，當中包括在俄羅斯服務器上存儲客户數據時，或需根據俄羅斯通信監管機構的要求來刪除某些內容。

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責任編輯：關海儀