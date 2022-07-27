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【新股IPO】檸萌影視周五建簿招股　擬集資4.7億、騰訊持股近兩成

新股IPO 16:08 2022/07/27

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【新股IPO】檸萌影視據報周五建簿招股　擬集資4.7億、騰訊持股近兩成

騰訊 （00700） 有份投資的檸萌影視通過上市聆訊，據消息人士指，檸萌影視計劃於周五（29日）建簿招股，早前據外電報道指，檸萌影視計劃透過是次IPO集資6000萬美元（折合約4.7億港元），中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

檸萌影視在2014年成立，若以2021年收入計算，公司在所有中國劇集公司中排名第四。截至最後實際可行日期，檸萌影視合共製作及發行17部劇集，當中15部由其擔任牽頭或獨家投資人及執行製片人，包括《三十而已》、《扶搖》等。

騰訊持股比例達19.78% 首季經調整淨利增2.2倍至8149萬元

公司自成立以來引入多輪投資，騰訊先後參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發售前騰訊合共持有19.78%股權。

檸萌影視今年首季收入接近4.71億元（人民幣，下同），按年增長8.8倍，首季虧損錄212.3萬元，按年收窄82.2%；期內經調整淨利潤為8149.1萬元，按年增長2.2倍。另外，公司去年全年收入按年下跌12.4%至12.49億元，全年股東應佔利潤為6091.3萬元，按年增加21.5%，全年經調整淨利潤接近2.8億元，按年增長15%。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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記者：梁安琪

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