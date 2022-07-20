【foodpanda】網上超市pandamart推優惠碼賀兩周年　次季營業額升53%　上半年飲品+新鮮食物最暢銷

▲ 【foodpanda】網上超市pandamart 次季營業額升53% 上半年飲品、新鮮食物最暢銷 附最新周年限時優惠碼

foodpanda近年推出24小時網上超市pandamart，foodpanda表示，對比去年第二季，pandamart在過去一年的營業額錄得53%增長，反映出香港人對於「快商務」服務旺盛的需求。而當中，又以西營盤區的訂單金額最多，較去年同期相比錄得144%增幅，成為全港之冠。

此外，foodpanda稱，適逢香港pandamart成立兩週年，將推出一系列限時優惠，同時公佈十大最受港人歡迎的新鮮有機食材、零食、雪糕及酒精飲品。

盤點十大最受港人歡迎的新鮮有機食材、零食、雪糕及酒精飲品

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上半年飲品訂單最多 其次是「新鮮食品」、「零食及脆片」

foodpanda稱，現時共設有20間pandamart，服務已擴展至全港多達17區， 最快10分鐘即可收到所需物品。foodpanda數據顯示，2022年一月至六月期間最多訂單的產品類別為「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」則緊隨其後。

疫情影響下，大眾越趨習慣使用外送服務購買新鮮食材及生活用品，pandamart亦因此引入更多不同類型的新鮮食品如蔬菜、生果、麵包及糕點等，2022第二季新鮮食材的需求按年上升119%，其中本地有機食材和新鮮蔬菜的訂單數量亦急升，分別增加370%和73%。

foodpanda：會繼續帶來更多元產品種類

大眾對於美酒甜品的需求尤為旺盛，pandamart烈酒和葡萄酒的訂單較去年上升了64%，而雪糕和甜品的訂單更錄得100%增長。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，定位為7x24網上超市的pandamart在港推出至今兩年，一直致力完善平台技術及送遞服務，會繼續聆聽市場意見及因應用戶持續改變的消費習慣，繼續帶來更多元的產品種類，包括本地農場的新鮮食材，滿足消費者對健康食品的需求，以及與香港製造的品牌合作。

兩周年限時優惠碼：

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責任編輯：李哲毅