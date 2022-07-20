【香港創科】創科氣氛熾熱　香港工業總會舉行「初創飛昇計劃」配對日

▲ 香港工業總會（工總）轄下香港初創企業協會（協會）今（20日）舉辦第五屆「初創飛昇計劃」配對日，為14間入圍初創尋找潛在客戶，行業涵蓋人工智能、低碳物料等。（廖淑瑩攝）

本地創科市場氣氛熾熱，香港工業總會（工總）轄下香港初創企業協會（協會）今（20日）舉辦第五屆「初創飛昇計劃」配對日，為14間入圍初創尋找潛在客戶，行業涵蓋人工智能、低碳物料等。

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是次配對日以房地產科技及ESG為主題，入圍初創包括低碳物料及工具、家品設計及管理、人工智能系統、機械人應用等。

協會主席趙子翹表示，房地產是香港的主要產業之一，相信創新產品和項目可以幫助行業升級。透過自動化和智能化，提升房地產發展效率和管理質素，並建立一個更環保的環境，達致以人為本的可持續發展。協會鼓勵更多初創企業在設計創新產品融入ESG元素。

產品獲政府部門採用

Asiabots Limited為其中一間入圍初創，其推出電話機械人Voicebot、人工智能服務大使A.I. Ambassador及聊天機械人，適用於物業管理、客戶服務等行業。公司創辦人岑潮輝表示，人工智能服務大使利用自行研發的自然語意處理（NLP）及語音合成引擎（TTS），令機械人可以發出如真人般的聲音。岑又指，現時已有政府部門如入境署已採用其人工智能服務大使產品，為市民解答問題。

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記者：廖淑瑩