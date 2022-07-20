【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調

北溪一號早前因年度維修工程，減少向德國供應天然氣，加大當地能源危機。外國媒體報稱，北溪一號完成維修後將如期恢復天然氣供應。不過，俄羅斯總統普京表明，北溪一號天然氣供應量或進一步減少。

【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力 【下一頁】

路透社引述兩個匿名消息人士指出，北溪一號（Nord Stream）周四（21日）完成維修後，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將回復此前的供應水平。但消息人士表明，供應量屆時將低於每日1.6億立方米。

Gazprom自6月時表示，因年度維修工程緣故減少至40%天然氣供應，並歸咎於西門子能源（Simens Energy）延遲歸還在加拿大使用的渦輪機。

憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（19日）表示，如果渦輪機不能盡早替換，北溪一號天然氣供應量會跌至每日3,000萬平方米，只有原供應量的5分1。

普京批評，俄羅斯天然氣供應減少是西方國家咎由自取。普京指俄方可以啟用早前落成的北溪二號（Nord Stream），但表明因國內需要，天然氣供應量只有預設的一半。普京亦警告西方國家，試圖為俄羅斯石油制定價格上限只會使全球石油市場更不穩，價格將繼續攀升。

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責任編輯：吳漢培

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