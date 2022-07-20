  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調

環球社會熱點 16:14 2022/07/20

分享：

分享：

北溪一號早前因年度維修工程，減少向德國供應天然氣，加大當地能源危機。外國媒體報稱，北溪一號完成維修後將如期恢復天然氣供應。不過，俄羅斯總統普京表明，北溪一號天然氣供應量或進一步減少。

【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力 【下一頁】

路透社引述兩個匿名消息人士指出，北溪一號（Nord Stream）周四（21日）完成維修後，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將回復此前的供應水平。但消息人士表明，供應量屆時將低於每日1.6億立方米。

Gazprom自6月時表示，因年度維修工程緣故減少至40%天然氣供應，並歸咎於西門子能源（Simens Energy）延遲歸還在加拿大使用的渦輪機。

憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（19日）表示，如果渦輪機不能盡早替換，北溪一號天然氣供應量會跌至每日3,000萬平方米，只有原供應量的5分1。

普京批評，俄羅斯天然氣供應減少是西方國家咎由自取。普京指俄方可以啟用早前落成的北溪二號（Nord Stream），但表明因國內需要，天然氣供應量只有預設的一半。普京亦警告西方國家，試圖為俄羅斯石油制定價格上限只會使全球石油市場更不穩，價格將繼續攀升。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍
2022/07/19
阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍
加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄
2022/07/18
加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄
俄企Gazprom料德將履行義務 提供渦輪機服務
2022/07/16
俄企Gazprom料德將履行義務 提供渦輪機服務
希臘奇招谷旅遊 邀德國人去當地度假慳錢抗通脹
2022/07/15
希臘奇招谷旅遊 邀德國人去當地度假慳錢抗通脹
德國憂俄羅斯延長北溪一號維修期 截斷天然氣供應
2022/07/11
德國憂俄羅斯延長北溪一號維修期 截斷天然氣供應

你可能感興趣

阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍
14:43 2022/07/19
阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍
加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄
17:53 2022/07/18
加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄
俄企Gazprom料德將履行義務 提供渦輪機服務
17:45 2022/07/16
俄企Gazprom料德將履行義務 提供渦輪機服務
能源危機 經濟 天然氣 普京 俄羅斯 石油 德國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
【英揆之爭】辛偉誠料穩入最後對決 巴登諾克出局（第二版）
【英揆之爭】辛偉誠料穩入最後對決 巴登諾克出局（第二版）
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟
點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟
「冰王子」羽生結弦退役 轉戰職業滑冰
「冰王子」羽生結弦退役 轉戰職業滑冰
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款