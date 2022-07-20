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【Google Play】Google下調Google Play開發者費用　容許使用第三方支付系統

科技 16:30 2022/07/20

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作為獲取Android智能手機應用程式的主要平台，Google應用程式商店（Google Play）的支付設定一直存有壟斷爭議。近日，Google宣布將下調Play Store非遊戲應用程式開發者的費用，並容許開發者轉用Google競爭對手的支付系統於應用程式中收費。

【新能源】Google、雪佛龍融資94億元　投資核聚變初創公司

綜合外媒報道，昨日（19日）Google宣布，將Google Play中的非遊戲應用程式開發人員的費用15%下調至12%，並容許開發者在應用程式中，透過使用並非由Google提供的支付系統，進行應用程式內的購買和收費程序。

惟Google表示，相關的減費新措施僅適用於歐洲消費者，而開發者使用其他支付系統的自由將會逐漸擴展到遊戲應用程式。

措施僅於歐洲推行　疑屈服反壟斷監管　

由於歐洲議會本月上旬通過數碼市場法案 （DMA），並指明未能遵守新規定的企業，或會面臨高達其全球收入10%的罰款。針對再犯者的罰款，更有可能增至該企業全球收入的20%。迫使Google、蘋果（Apple）、Meta 和亞馬遜（Amazon）等科技巨頭，在歐洲市場中，遵循公平和公開的市場競爭方式。

外媒《Gadgets360》分析，是次Google提出的新收費措施，突顯了該企業在面對國際機構的監管和對反壟斷壓力，更願意作出讓步，而非進行漫長的抗爭。

【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線

【市場壟斷】Google涉濫用市場主導地位　遭意大利反壟斷機構調查

責任編輯：殷凱怡

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